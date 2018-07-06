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Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Вышинскому

Международная панорама
6 июля, 16:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

Главного редактора "РИА Новости Украина" обвиняют в незаконном обращении с оружием

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Прокуратура Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) предъявила еще одно обвинение главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"6 июня 2018 года в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе гражданина Вышинского К.В. был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему, - сказано в сообщении. - По результатам судебно- баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели "Browning M1906 (карманный пистолет - прим. ТАСС)".

В начале июня Служба безопасности Украины заявила о том, что изъяла из банковской ячейки главреда "РИА Новости Украины" договор с МИА "Россия сегодня" на оказание услуг, более $200 тыс. и "похожий на пистолет" предмет.

Обвинение в госизмене

СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно освободить его.

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