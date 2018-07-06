Мэр Астаны призвал к усилению сотрудничества с Москвой и крупными мегаполисами мира

АСТАНА, 6 июля. /ТАСС/. Крупные города будут со временем играть все большую роль в мировой экономике, что говорит о необходимости развития контактов Астаны с российской столицей и другими крупными агломерациями. С таким заявлением выступил в пятницу, обращаясь к журналистам по случаю празднования Дня столицы, аким (мэр) Астаны Асет Исекешев.

"Прекрасные отношения с нашей братской Россией, прекрасные отношения с нашим стратегическим партнером Китаем, братские отношения с азиатскими странами, но между городами нужно усиливать отношения, поскольку сейчас именно города будут играть ключевую роль", - сказал Исекешев. "Мы налаживаем контакт с Пекином, Урумчи, Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Уфой, Ташкентом, Баку и так далее", - добавил мэр казахстанской столицы.

В 2018 году Астане исполнилось 20 лет. В 1997 году президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев решил перенести столицу из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998-м был переименован в Астану. День столицы - 6 июля - отмечается в Казахстане как государственный праздник.

Население, транспорт, инфраструктура

Как рассказал мэр города, Астана активно застраивается и растет. "Мы готовим город к большой урбанизации, сейчас мы готовим город на два миллиона человек", - сказал Исекешев. Аким Астаны также добавил, что в рамках концепции развития города разрабатывается и новая транспортная схема. В нее входит расширение пешеходных и велодорожек, линий, выделенных для общественного транспорта, и умных систем управления дорожным движением.

"Мы в 2019 году уже объявим о завершении каркаса умного города", - сказал мэр, пояснив, что массовое внедрение видеокамер в городе уже привело к значительному снижению уличной преступности и дорожно-транспортных происшествий, а распределение земель малому бизнесу уже осуществляется с применением технологии блокчейн. Высокие технологии также применяются в социальной сфере - от записи в детский сад до полного отказа от бумажных билетов в общественном транспорте.

Туризм и экономика

Большие надежды мэр Астаны возлагает на развитие туристической отрасли и ее влияние на благосостояние города. Особое внимание столица Казахстана уделяет деловому и событийному туризму. Для обеспечения стабильного потока туристов городу необходимо проводить как минимум одно крупное мероприятие в неделю, подчеркнул Исекешев, приведя в пример Форум мэров городов стран Шелкового пути и финансовую конференцию Astana Finance Days, завершившуюся церемонией открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Касаясь работы МФЦА Исекешев напомнил, что мультипликативный вклад в ВВП Казахстана к 2025 году составит около $40 млрд. При этом, по словам мэра, $8 млрд Казахстан должен получить от обслуживания финцентром клиентов из России, Центральной Азии и Закавказья.

Исекешев также подчеркнул, что Астана стремительно избавляется от городских активов, а акимат (мэрия) даже отказалась от служебных автомобилей в пользу такси. По его словам, активно развивается малый и средний бизнес Астаны - из 500 тыс. занятых в городе 300 тыс. работают в сфере малого и среднего предпринимательства.

"Порядка 57,5% ВРП (валового регионального продукта - прим. ТАСС) составляет малый и средний бизнес. Это самый высокий показатель в республике", - пояснил мэр, добавив, что такой показатель соответствует среднему уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития. Наконец, мэр Астаны напомнил, что, согласно ожиданиям акимата, в ближайшие 5-6 лет в городе появится около 150 тыс. рабочих мест.