Макрон опроверг слухи о возможном вмешательстве Парижа в поставку С-400 Катару

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон решительно отверг появившиеся во французских СМИ утверждения, что официальный Париж по просьбе Саудовской Аравии может обратиться к России с предложением отменить поставку Катару ракетного комплекса С-400. Вопрос был задан Макрону в пятницу на пресс-конференции в Елисейском дворец по итогам его переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани. Трансляция выступления велась через страницу Елисейского дворца в Твиттере.

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"Мы не вмешиваемся в эти переговоры <...>, у нас достаточно других дел", - подчеркнул в этой связи Макрон. "Франция и Катар поддерживают стратегические отношения, отмеченные совместным видением проблем и общими целями. В военной сфере это нашло конкретное воплощение в таком проявлении доверия, как закупки вооружений, в частности [многоцелевых военных] самолетов Rafale", - сказал президент Франции. "Совершенно очевидно, что это не просто является промышленным сотрудничеством, а представляет собой сотрудничество на межправительственном уровне и включает связи между вооруженными силами, с программами военной подготовки и установлением подлинно стратегических отношений", - добавил он.

"Мы продолжим это сотрудничество и в других областях в ближайшие месяцы и годы. Однако главное для меня заключается в том, что оно вписывается в более широкое видение, в более крупные цели и совместное стремление к их достижению. В этой связи странами была разработана соответствующая "дорожная карта", - отметил французский президент.

"В этом контексте я хочу отметить, что слишком сложные схемы никогда не срабатывают. Я видел данные сообщения в СМИ, но хочу отметить, что существуют более прямые схемы для того, чтобы передать послание Москве, поскольку, насколько известно, Саудовская Аравия сама уже ведет переговоры в Россией. В данном случае каждая сторона имеет возможность вести переговоры напрямую, и Франция не намерена вмешиваться в рамки этих отношений", - заявил Макрон.

"Мы ведем с каждым из партнеров переговоры относительно совместных проектов - и их у нас много, это не только самолет Rafale, но и другие сектора. Эти переговоры продолжают успешно продвигаться вперед в рамках стратегических отношений. Мы не вмешиваемся при этом в переговоры, ведущиеся в трех- или четырехстороннем формате. У нас достаточно других дел", - подчеркнул президент Франции.