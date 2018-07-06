У британской полиции нет данных о происхождении использованного в Эймсбери вещества

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Британская полиция не располагает данными о принадлежности к одной партии использованного нервно-паралитического вещества в инцидентах в Эймсбери и Солсбери. Об этом в пятницу на своем сайте сообщила полиция английского графства Уилтшир.

По словам главного констебля Кира Притчарда, ведущую роль в расследовании инцидента в Эймсбери занимают сотрудники британской Национальной полицейской сети по борьбе с терроризмом. "Они сейчас не могут сказать, был ли нервно-паралитический агент, примененный в последнем инциденте, из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Сергей и Юлия Скрипаль в марте этого года", - сказал он, отметив, что следствие выясняет, связаны ли друг с другом два инцидента. "Очень важно, чтобы мы сохраняли объективность и не спекулировали по этому вопросу", - добавил полицейский.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд- Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, были отравлены в марте этого года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.