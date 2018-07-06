В МИД Армении заявили, что страна намерена продолжать активную деятельность в рамках СНГ

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Официальный Ереван намерен продолжать активную деятельность в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и развивать двусторонние отношения с его странами-членами. Об этом в пятницу в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым сказал министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Министр Мнацаканян представил исполнительному секретарю СНГ внутренние политические события в Армении, приоритеты внешней политики, изложенные в правительственной программе, подтверждая приверженность Армении продолжать активную деятельность в рамках СНГ и развивать двусторонние отношения со странами-членами организации", - говорится в сообщении МИД республики. Мнацаканян и Лебедев обменялись мнениями о культурном сотрудничестве в рамках СНГ, подчеркивая в этом контексте важность присвоения городу Горису звания культурной столицы СНГ.

Армянский город Горис, который находится на юге страны, признан культурной столицей СНГ 2018 года. Торжественная церемония открытия межгосударственной программы "Горис - культурная столица СНГ-2018" и мероприятия, знаменующие ее старт, состоятся 7-8 июля.