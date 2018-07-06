Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД Армении заявили, что страна намерена продолжать активную деятельность в рамках СНГ

Международная панорама
6 июля, 18:22 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 6, июля. /ТАСС

Об этом министр иностранных дел республики заявил на встрече с исполнительным секретарем СНГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Официальный Ереван намерен продолжать активную деятельность в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и развивать двусторонние отношения с его странами-членами. Об этом в пятницу в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым сказал министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Министр Мнацаканян представил исполнительному секретарю СНГ внутренние политические события в Армении, приоритеты внешней политики, изложенные в правительственной программе, подтверждая приверженность Армении продолжать активную деятельность в рамках СНГ и развивать двусторонние отношения со странами-членами организации", - говорится в сообщении МИД республики. Мнацаканян и Лебедев обменялись мнениями о культурном сотрудничестве в рамках СНГ, подчеркивая в этом контексте важность присвоения городу Горису звания культурной столицы СНГ.

Армянский город Горис, который находится на юге страны, признан культурной столицей СНГ 2018 года. Торжественная церемония открытия межгосударственной программы "Горис - культурная столица СНГ-2018" и мероприятия, знаменующие ее старт, состоятся 7-8 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
3
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
Банк России пообещал выпустить монету в 1/2 рубля в случае выхода РФ в полуфинал ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!