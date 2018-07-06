СМИ: Обама подверг критике "недостаток интереса" Трампа к изменению климата

МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама подверг критике "недостаток интереса" со стороны администрации президента США Дональда Трампа к инвестициям в науку и борьбу с изменение климата. Соответствующее заявление экс-президент сделал в пятницу в Мадриде, передает агентство EFE.

По его информации, Обама оценил то, что ряд организаций, предприятий, а также другие страны продолжают уважать Парижское соглашение по климату. "Мы находимся в процессе перехода от старой экономики к новой в мире, который все более взаимосвязан, совершая большие скачки на технологическом уровне, - уточнил экс-хозяин Белого дома. - Эти быстрые изменения отражаются на социальных и политических институтах".

Обама прибыл в Мадрид для участия в саммите технологических инноваций и циркулярной экономики. Ранее он также встретился с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

В начале июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из принятого в 2015 году Парижского соглашения по климату. 195 участников форума во французской столице условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По мнению американского лидера, документ перераспределял богатства США в пользу других стран, а выполнение положений соглашения могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.