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Трамп по время визита в Великобританию встретится с Мэй и королевой за пределами Лондона

Международная панорама
6 июля, 18:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Президент США прибудет в Британию 12 июля

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию на следующей неделе проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и с королевой Елизаветой II за пределами британской столицы. Соответствующая информация содержится в графике главы Белого дома, распространенном в пятницу канцелярией британского премьера.

Трамп прибудет 12 июля в Великобританию из Брюсселя, где он будет участвовать в саммите НАТО. Его будет сопровождать супруга Мелания. Вечером того же дня от имени главы британского правительства в честь Трампа будет дан ужин в Бленхеймском дворце (графство Оксфордшир).

Среди гостей ужина - бизнес-лидеры, в том числе представители финансового, туристического, инженерного, технологического, фармацевтического, оборонного сектора, компаний, действующих в сфере производства продуктов питания и напитков. Остановится президент США в резиденции американского посла в лондонском Риджентс-парке.

13 июля Трамп и Мэй побывают на учениях британских и американских военных на военной базе. Затем они проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс. Как уточнили на Даунинг-стрит, стороны обсудят "широкий спектр вопросов международной политики", за чем последует рабочий обед и пресс-конференция.

По завершении переговоров с Мэй президент США и первая леди отправятся на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок, после чего вылетят в Шотландию, где проведут выходные. Ранее правительство Великобритании сообщило о том, что решило взять на себя все расходы по посещению Трампом Шотландии. Лондон выделит Эдинбургу до £5 млн.

Как ранее сообщали британские СМИ, безопасность президента США во время его визита в Великобританию будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции. На 13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили более 50 тыс. человек. Кроме того, в тот же день в центре Лондона состоится женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Елизавета II (королева Великобритании)
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