CNN: в КНДР Помпео может договориться о репатриации останков погибших в Корейской войне

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Уже третий по счету в нынешнем году визит госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян может привести к репатриации в США останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

В субботу в Пхеньяне, отметила телекомпания, ожидается встреча госсекретаря США с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в повестке которой будут стоят вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова, обсуждавшиеся на встрече в Сингапуре 12 июня между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, по данным CNN, могут быть затронуты вопросы, касающиеся прекращения работ по ракетной программе КНДР, а также работ по обогащению урана. Если серьезного прогресса достичь не удастся, как отметила телекомпания, США могут вернуться к рассмотрению вопроса о проведении совместных американо-южнокорейских учений, отмененных по решению Трампа после встречи в Сингапуре.

Госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.