Участники ядерной сделки по Ирану будут бороться за ее выполнение

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Итоги министерского заседания Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритании, Германии и Франции) по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) продемонстрировали стремление сторон противостоять давлению США и выполнять ядерное соглашение с Ираном. На встрече, в частности, была подтверждена приверженность сохранению экспорта нефти и газа из Ирана. Кроме того, стороны договорились поддерживать и развивать широкие экономические отношения с Ираном, а также сохранять и поддерживать эффективные финансовые каналы с этой страной.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних рестрикций, введенных США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.

Сохранить всеми средствами

Выйдя из СВПД, Вашингтон настроил против себя своих европейских союзников, которые не желают терпеть убытки и ослаблять безопасность в регионе. По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, ядерное соглашение с Ираном делает Европу и ее окружение более безопасными". Поэтому, указал министр до начала переговоров в Вене, "мы работаем с Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Ираном над тем, чтобы защитить соглашение".

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что многосторонний ответ на санкции США в отношении Ирана и торгующих с ним предприятий должен быть выработан к ноябрю. Выступая в пятницу в эфире радиостанции RTL, министр отметил, что "эта тема находится на повестке дня".

"Санкции (вводимые США - прим. ТАСС) начнут действовать в августе, - отметил он. - До этого у нас слишком мало времени. Но к ноябрю, когда ожидается вторая волна, мы должны выработать решения". По словам Ле Дриана, "экстерриториальные меры США, по сути, нацелены против всех предприятий, ведущих операции в долларах". "Поэтому необходимо сформировать ответ совместно с нашими партнерами", - сказал министр, добавив, что это должен быть ответ, который "позволит Ирану продолжать торговлю, пока он соблюдает свои обязательства".

Ле Дриан также подчеркнул, что политика, которую ведут США, следует "разрушительной логике, когда каждый за себя". "Завтра сами же США от этого пострадают", - предостерег министр.

Намерены защищать

Опубликованное по итогам заседания в Вене заявление Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне глав МИД подтвердило намерение всех участников встречи не только выполнять положения СВПД, но защищаться от действий США. Так, в частности, стороны намерены сохранять экспорт нефти и газа, нефтепродуктов и нефтехимии из Ирана. Кроме того, они договорились "защищать компании от экстерриториального эффекта санкций США".

Участники прошедшего в Вене министерского заседания выразили уверенность, что экономическое сотрудничество позволит сохранить соглашение по иранскому атому, развивать экономические связи с Тегераном и сохранять эффективные финансовые каналы с ним. Министры также заявили о намерении своих стран поощрять дальнейшие инвестиции в Иран, обеспечивать взаимодействие частного и государственного секторов экономики, в том числе с помощью деловых советов.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что ЕС находится в процессе обновления блокирующего регламента, который объявляет юридически ничтожными санкции США на территории сообщества. "ЕС также расширяет мандат Европейского инвестиционного банка по внешнему кредитованию, чтобы он распространился на Иран", - говорится в документе.

Сменился сопредседатель

После выхода США из иранской ядерной сделки его место в качестве сопредседателя рабочей группы по модернизации реактора в Араке займет Великобритания. Участники венской встречи "приветствовали устойчивый прогресс по модернизации исследовательского реактора в Араке и с удовлетворением приняли к сведению, что к Соединенному Королевству перейдут функции сопредседателя рабочей группы по Араку", говорится в итоговом заявлении. "Участники продолжат оказывать поддержку модернизации исследовательского реактора в Араке в рамках СВПД, а также перестройку объекта в Фордо в центр ядерных технологий и физических исследований", - отмечается в нем. Также в документе приветствуется создание "крупных проектов сотрудничества в области мирного атома, которые проводятся" в соответствии с положениями СВПД.

Ключевой элемент

Участники венской встречи подтвердили, что они по-прежнему считают СВПД "ключевым элементом для нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии".

Как заявила в пятницу по итогам заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, министры на заседании в Вене "приветствовали 11-й доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором содержится подтверждение выполнения Ираном своих обязательств в рамках соглашения".

Иран остается

По итогам встречи в Вене глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что Иран подтвердил намерение не покидать ядерную сделку. По словам Лаврова, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф отметил, что "с односторонним шагом США по фактическому слому договоренности" у Тегерана также формально есть право и повод выйти из договоренности, но Иран "не будет им пользоваться". "Это все приветствовали. Думаю, что это ответственная позиция", - сказал глава МИД РФ.

Основные итоги встречи и позицию Ирана кратко обозначил и сам Мохаммад Джавад Зариф. "Основные итоги сегодняшней встречи по СВПД: 1. Все привержены обеспечению выгод Ирана: США изолированы. 2. Движение в правильном направлении по конкретным шагам для своевременного выполнения обязательств. 3. Иран подтвердил свои права ответить на нарушения со стороны США, если корректирующие меры окажутся недостаточными", - написал он на своей странице в Twitter.

Желание политизировать

Участники заседания считают, что выход США из СВПД продиктован желанием политизировать ситуацию вокруг Тегерана, сообщил глава МИД РФ. "Договоренность работала все эти три года эффективно, Иран выполнял досконально все свои обязательства. Это сертифицировалось и продолжает сертифицироваться по линии МАГАТЭ. Поэтому все согласились в очередной раз, что шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакого отношения к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что Иран сейчас - наиболее проверяемая страна по линии МАГАТЭ, имеющего "беспрецедентный доступ ко всем объектам, которые так или иначе могли быть связаны с военными аспектами ядерной программы". "Ставить под угрозу такую важнейшую договоренность, которая позволяет обеспечивать режим нераспространения прочно и надежно, весьма и весьма неосмотрительно и рискованно", - убежден Лавров.

Возможны варианты

Эксперты Совместной комиссии по выполнению СВПД по иранской ядерной программе будут на постоянной основе рассматривать меры по обеспечению торгово-экономического сотрудничества с Ираном в условиях американских санкций, указал он. При этом министр отметил, что достичь такой договоренности было непросто, "учитывая не совсем и не всегда совпадающие интересы европейской "тройки" (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС), Китая и России, да и самого Ирана".

"Да, угроза экстерриториального применения санкций, которые Вашингтон вводит в ближайший месяц в качестве первой волны, а затем в ноябре будет вторая волна в виде тотального запрета на покупки иранской нефти, уже из США прозвучала. Все согласны, что это абсолютно не легитимная практика, она не может быть принята как должное, - подчеркнул Лавров. - Но, разумеется, это линия, которую едва ли удастся изменить".

"Предстоит достаточно серьезная борьба в торгово-экономической и в политической сфере. И предстоит в рамках постоянно действующего механизма экспертов разрабатывать такие методы ведения торгово-экономических связей, которые не будут создавать проблем для экономических операторов тех стран, которые сохранили свое участие в этой договоренности", - отметил глава российского дипведомства.

По его словам, принципиально важно, "чтобы эти методы торговли и организации других экономических проектов с участием Ирана были достаточно внушительны по объемам". "Потому что Иран шел на эту договоренность в обмен на полную либерализацию тех условий, в которых он оказался в период действия санкционного режима", - добавил министр.

Он также обратил внимание, что в сложившихся обстоятельствах европейские страны "хотят обеспечить... свои экономические интересы и свои политические обязательства". "Заставить компании [работать в Иране] каким-то образом нельзя, можно только создать условия, которые будут для них выгодны", - подчеркнул Лавров.