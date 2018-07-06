Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОЗХО: при химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор

Международная панорама
6 июля, 19:40 дата обновления: 6 июля, 20:08 UTC+3

В образцах, собранных специалистами из окружающей среды во время поездки в Сирию, не обнаружено следов нервно-паралитического вещества, говорится в предварительном докладе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/ Ali Hashisho

ГААГА, 6 июля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) обнаружили хлор в образцах, собранных под сирийским городом Дума. Об этом говорится в распространенном в пятницу предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химического оружия.

В документе, подготовленном по результатам поездки специалистов в Сирию в апреле 2018 года, отмечается, что в собранных из окружающей среды образцах и образцах крови "следы нервно-паралитических веществ не обнаружены". "Однако в образцах были обнаружены хлоросодержащие органические вещества", - подчеркивается в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
5
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!