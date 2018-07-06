ОЗХО: при химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор

ГААГА, 6 июля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) обнаружили хлор в образцах, собранных под сирийским городом Дума. Об этом говорится в распространенном в пятницу предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химического оружия.

В документе, подготовленном по результатам поездки специалистов в Сирию в апреле 2018 года, отмечается, что в собранных из окружающей среды образцах и образцах крови "следы нервно-паралитических веществ не обнаружены". "Однако в образцах были обнаружены хлоросодержащие органические вещества", - подчеркивается в документе.