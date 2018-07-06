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В ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о блокировке сайтов

Международная панорама
6 июля, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Отмечается, что без решения суда ресурс может быть заблокирован на 48 часов

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ТАСС, 6 июля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с внесением в Верховную раду законопроекта, разрешающего блокировку сайтов без решения суда. Об этом сообщается в пятницу на сайте офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и соотнести вопросы безопасности с правом граждан на свободу слова и свободные СМИ", - сказал Дезир.

Как отметили в ОБСЕ, закон предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, "особенно в области блокировки различных видов информационных сервисов" в Интернете. Без решения суда ресурс может быть заблокирован на 48 часов.

"Закон должен содержать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости, а также избегать применения чрезмерных мер, регулирующих распространение онлайн-контента на Украине", - отметил Дезир, добавив, что в законе также отсутствуют положения, "обеспечивающие эффективный судебный процесс в случае рассмотрения решения о блокировке доступа к ресурсам".

Президент Украины Петр Порошенко 5 июня 2018 года подписал закон "О национальной безопасности Украины". Цель закона, согласно пояснительной записке, - "определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны".

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего вооруженными силам. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий будет назначаться на должность и увольняться президентом страны, подчиняться президенту и министру обороны, который отныне будет гражданским лицом.

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