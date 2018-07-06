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Дипломаты ЕС призвали правительство Молдавии урегулировать конфликт с выборами в столице

Международная панорама
6 июля, 20:15 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, июля. /ТАСС

Евросоюз ожидает от властей Молдавии соблюдения принципов независимости судебной системы, говорится в заявлении представительства ЕС в стране

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КИШИНЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Дипломаты ЕС призвали премьер-министра Молдавии Павла Филипа урегулировать конфликт вокруг аннулирования выборов мэра Кишинева, увязав это с возобновлением финансовой помощи. Об этом говорилось на встрече премьера с главой представительства ЕС в республике Петером Михалко и послами других европейских стран в пятницу.

"Подчеркивалась необходимость того, чтобы власти Республики Молдова нашли демократический способ решения этой беспрецедентной ситуации. Также напоминалось, что ЕС ожидает от властей РМ соблюдения принципов независимости судебной системы", - сообщает представительство ЕС в Молдавии на своей странице в Facebook.

Дипломаты заверили, что будут пристально следить за реформами в стране и соблюдением обязательств, взятых Кишиневом при подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, они обратили внимание на заявление Европейской комиссии, которая обусловила финансовую помощь уважением принципов демократии и правового государства.

Критика со стороны Брюсселя последовала после отказа молдавских судов признать результаты выборов мэра Кишинева, победителем которых был объявлен лидер проевропейской "Платформы Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе. Во втором туре он на 5 п. п. обошел кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но обвинили конкурентов в нарушениях при агитации, однако суд отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения обоих участников.

В мотивировочном решении говорится о незаконных интернет-трансляциях Нэстасе в Facebook в день голосования, а также постах Чебана в этой социальной сети, что, по мнению судей, повлияло на избирателей.

В конце июня в Кишиневе начались массовые акции протеста проевропейской оппозиции. Демонстранты возложили вину за отмену выборов на контролирующую парламент и правительство Демократическую партию Молдовы, которую обвинили в узурпации власти в стране. Наблюдатели считают, что протесты будут усиливаться осенью, когда в Молдавии должны состояться выборы в парламент.

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