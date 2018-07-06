США считают, что закон о нацбезопасности Украины соответствует западным принципам

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что принятый на Украине закон о национальной безопасности будет способствовать ее дальнейшей интеграции с Западом. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"США приветствуют новый закон Украины "О национальной безопасности" <...>. Он соответствует западным принципам и обеспечивает основу для повышения оперативной совместимости НАТО и Вооруженных сил Украины", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что "полное осуществление законодательства" приведет к созданию в Верховной раде "комитета по надзору за сферой безопасности", а также к дальнейшей интеграции Украины с Западом. "Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать украинские реформы в сферах обороны и безопасности с целью поддерживать способность Украины защищать ее территориальную целостность", - заключила Науэрт.

Президент Украины Петр Порошенко 5 июля 2018 года подписал закон "О национальной безопасности Украины". Цель закона, согласно пояснительной записке - "определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны".

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего вооруженными силам. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий будет назначаться на должность и увольняться президентом страны, подчиняться президенту и министру обороны, который отныне будет гражданским лицом.