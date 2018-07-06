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СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Международная панорама
6 июля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Среди погибших 10 курдских бойцов из коалиции "Силы демократической Сирии" и один полевой командир, сообщает портал El Nashra

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ТАСС, 6 июля. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взорвали заминированный автомобиль у лагеря курдских бойцов из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в населенном пункте Эль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил в пятницу новостной портал El Nashra.

По его информации, жертвами диверсии стали 18 человек, среди погибших 10 бойцов СДС и один полевой командир.

30 июня террористы устроили взрыв у штаба курдских отрядов в городе Хасеке. В результате погиб один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

В провинции Дейр-эз-Зор банды ИГ удерживают в своих руках три района - Хаджин, Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.

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