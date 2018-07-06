Макрон: шесть крупнейших финансовых фондов намерены финансировать защиту экологии

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Шесть крупнейших финансовых фондов из шести стран мира приняли в пятницу на конференции в Париже решение о своем участии в борьбе против потепления климата планеты. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Согласно этим данным, речь идет о фондах из Норвегии, Новой Зеландии, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Их общий капитал, в основном полученный от добычи нефти и газа, составляет $3 трлн.

Как уточил Макрон, акция финансовых фондов предпринята в рамках решений конференции One Planet Summit ("Саммит единой планеты"), который по инициативе президента Франции был проведен в Париже в декабре 2017 года в качестве ответа на выход США из Парижского соглашения по климату.

"Теперь я принял решение провести следующий конгресс One Planet Summit в Нью-Йорке 26 сентября", - сообщил Макрон. Также деятельность данной группы фондов будет проводиться согласованно с возглавляемой Майклом Блумбергом специальной группой по климату крупнейших корпораций стран "Группы двадцати".

Six mois après le #OnePlanetSummit, 6 fonds souverains nous présentent aujourd'hui un document de référence pour les marchés financiers, un cadre international pour l’action climatique. https://t.co/PXnjbZXrQW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 July 2018

Участники встречи в Париже, как написал Макрон, "намерены направлять часть своих капиталов на инвестиции в "зеленые технологии". "Если финансовый мир будет по-прежнему ориентирован исключительно в сторону краткосрочных биржевых спекуляционных операций, направленных на получение высоких прибылей, он просто погибнет. И также мы погибнем, если экономика будет основана на использовании ископаемых источников энергии", - подчеркнул французский лидер.

В верном направлении

"Благодаря же нынешней инициативе мы направим экономику в верном направлении", - считает Макрон. "Изменение климата планеты - это отнюдь не риск завтрашнего дня - действовать надлежит уже сегодня", - добавил он.

В хартии, принятой в пятницу в Париже, финансовые фонды берут на себя обязательство побуждать те компании и фирмы, в которые они инвестируют, учитывать в своей деятельности риски воздействия их на изменение климата. Также им надлежит разработать и сделать публичными стратегии применения технологий, направленных на снижение выбросов углекислого газа. "Переход к экономике с низким выбросом углекислого газа создаст и новые инвестиционные возможности", - указывается в этой связи в парижской хартии, принятой финансовыми фондами.