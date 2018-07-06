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Великобритания продолжит подготовку к сценарию Brexit без сделки с ЕС

Международная панорама
6 июля, 23:10 UTC+3

Британские власти убеждены, что в интересах сторон достичь соглашения об установлении хороших отношений, отмечается в заявлении кабмина королевства

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания продолжит подготовку к сценарию Brexit без заключения сделки с Евросоюзом о дальнейшем сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, которое было распространено в пятницу по итогам заседания британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что в интересах обеих сторон достичь соглашения об установлении хороших и стабильных отношений в будущем. Но мы также пришли к выводу, что необходимо продолжить подготовку к ряду потенциальных сценариев, включая возможность [выхода из ЕС] без сделки", - указывается в заявлении.

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