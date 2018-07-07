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Евросоюз оценит переговорную позицию британского правительства по Brexit

Международная панорама
7 июля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отметил, что необходимо понять, являются ли предложения Лондона осуществимыми и реалистичными

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Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET / POOL

ТАСС, 7 июля. Европейский союз оценит переговорную позицию британского правительства по Brexit, которая в пятницу была согласована премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и ее кабинетом. Об этом в своем Twitter написал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

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"Жду с нетерпением Белую книгу [официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта]. Мы оценим предложения, чтобы понять, являются ли они осуществимыми и реалистичными <...>", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе пятничных дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.

Премьер также заявила, что на следующей неделе британское правительство опубликует Белую книгу, в которой будет более подробно описано, каким образом Лондон намерен "вернуть контроль над своими деньгами, законами и границами".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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