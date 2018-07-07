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В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин в Хельсинки

Международная панорама
7 июля, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Члены альянса не приняли участия в планировании саммита, отметил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер

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© AP Photo/Virginia Mayo

ТАСС, 7 июля. /ТАСС/. Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с Североатлантическим альянсом.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает агентство Reuters.

По его словам, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли. "В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", - заявил он в интервью изданиям медийной группы Funke, опубликованном в субботу.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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