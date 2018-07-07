В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин в Хельсинки

ТАСС, 7 июля. /ТАСС/. Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с Североатлантическим альянсом.

Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает агентство Reuters.

По его словам, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли. "В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", - заявил он в интервью изданиям медийной группы Funke, опубликованном в субботу.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.