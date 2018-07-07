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Суд в США признал виновными двух членов американо-украинской хакерской группировки

Международная панорама
7 июля, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

В указанную группу входили в общей сложности 10 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Суд присяжных в нью-йоркском районе Бруклин признал виновными двух членов американо-украинской группировки, специализировавшейся на хищении инсайдерской информации и мошенничестве. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, в группу входили в общей сложности 10 хакеров и лиц, занимавшихся торгами на бирже. Они действовали в США и на Украине.

В пятницу виновными были признаны священник баптистской церкви в штате Пенсильвания Виталий Корчевский. Он в прошлом являлся вице-президентом банка Morgan Stanley. Кроме того, обвинительный приговор был вынесен Владиславу Халупскому. Он, как отмечает в свою очередь агентство Reuters, являлся хакером и жил в Бруклине, а также в Одессе (Украина).

Представители ФБР объявили об аресте ряда членов группировки в 2015 году. По данным властей, киберпреступники специализировались на получении несанкционированного доступа к заявлениями для прессы ряда компаний до их официальной публикации. Полученные инсайдерские данные они использовали при торговле на бирже.

Хакеры, в частности, в 2010-2015 годы осуществляли кибератаки в отношении серверов информационных служб PRNewswire Association, Business Wire и Marketwired. В общей сложности они похитили таким образом около 150 тыс. заявлений для прессы. С учетом полученных данных были проведены операции с акциями ряда компаний, в том числе Panera Bread, Caterpillar и Home Depot. Группировка получила таким образом десятки миллионов долларов.

Какое наказание ждет Корчевского и Халупского, пока не объявлено. Адвокат первого из них не исключил возможность подачи апелляции. Как отмечает агентство, двое других фигурантов дела Аркадий и Павел Дубовые, также входившие в группировку, в 2016 году признали свою вину и дали показания по делу.

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