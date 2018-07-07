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Reuters: США и КНДР договорились о создании рабочих групп по вопросам денуклеаризации

Международная панорама
7 июля, 3:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Сообщается, что во время проведения консультаций в Пхеньяне госсекретарь Помпео прервался, чтобы позвонить главе американской администрации Дональду Трампу

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ТАСС, 7 июля. Вашингтон и Пхеньян согласовали формирование рабочих групп, в том числе по вопросам, касающимся денуклеаризации. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента.

Как отмечается в материале, группы будут заниматься проработкой технических вопросов, в том числе оценки мер Пхеньяна по отказу от ядерной программы. Агентство также отметило, что в числе тем, которые обсудил госсекретарь Майкл Помпео с представителями КНДР, денуклеаризация и репатриация останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах. В публикации говорится, что во время консультаций Помпео прервался, чтобы позвонить по телефону президенту США Дональду Трампу.

Госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

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Персоны
Коно, Таро Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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