СМИ: Помпео в Пхеньяне начал второй раунд переговоров с руководством КНДР

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся в Пхеньяне, начал в субботу второй раунд переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Накануне Помпео и Ким Ён Чхоль провели переговоры, на которых, в частности, обсуждались вопросы денуклеаризации КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.