Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Помпео в Пхеньяне начал второй раунд переговоров с руководством КНДР

Международная панорама
7 июля, 3:54 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Госсекретарь США находится уже с третьим по счету визитом в Пхеньяне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся в Пхеньяне, начал в субботу второй раунд переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Накануне Помпео и Ким Ён Чхоль провели переговоры, на которых, в частности, обсуждались вопросы денуклеаризации КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коно, Таро Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
2
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
5
Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!