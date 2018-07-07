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Times: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать сделку по Brexit

Международная панорама
7 июля, 4:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Сам глава МИД Великобритании заявил ранее, что в вопросе реализации Brexit приближается момент истины, который потребует от британского премьера занять более воинственную позицию по отношению к ЕС

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 7 июля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. Об этом в субботу пишет газета The Times.

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По данным издания, премьер призвала правящую Консервативную партию объединиться и двигаться по направлению к сделке с Брюсселем.

Как пишет The Times, Мэй также направила консерваторам письмо, в котором дала им ясно понять, что министры, которые озвучат недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку. "Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена", - приводит ее слова издание.

Ранее, как сообщал информационный ресурс BuzzFeed, Борис Джонсон заявил, что в вопросе реализации Brexit приближается момент истины, который потребует от Мэй занять более воинственную позицию по отношению к Евросоюзу. Глава британского МИД также заявлял, что "все больше восторгается" президентом США Дональдом Трампом, который посеял бы хаос в случае реализации Brexit.

В пятницу стало известно, что в ходе дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Джонсон, Борис
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