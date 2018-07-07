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Помпео: Трамп гарантирует КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации

Международная панорама
7 июля, 4:13 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Госсекретарь в пятницу прибыл уже с третьим визитом в Пхеньян, после чего 7 июля отправится в Токио

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп гарантирует КНДР светлое будущее, но при условии, что ядерная проблема страны будет окончательно решена. Об этом заявил в субботу американский госсекретарь Майкл Помпео, находящийся с официальным визитом в Пхеньяне.

"Президент Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущее. Но для этого необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее в субботу Помпео начал второй раунд переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Госсекретарь в пятницу прибыл уже с третьим визитом в КНДР. Он покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

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Персоны
Коно, Таро Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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США КНДР Япония Республика Корея
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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