Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Манафорт попросил перенести запланированное на 25 июля начало суда над ним в Вирджинии

Международная панорама
7 июля, 4:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, июля. /ТАСС

Спецпрокурор Роберт Мюллер выступает против подобной отсрочки, отметил адвокат экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обратился в пятницу с просьбой к судье Томасу Эллису перенести запланированное на 25 июля начало судебного процесса над ним в Александрии (штат Вирджиния) на более поздний срок.

Смотрите также
Пол Манафорт

В чем обвиняют Пола Манафорта

Как отмечается в ходатайстве его адвоката, с которым корр. ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, Манафорт хотел бы, чтобы сначала "состоялось судебное разбирательство по другому делу, которое рассматривается в столичном округе Колумбия". Суд там назначен на 17 сентября.

"Сторона защиты обсудила этот вопрос с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, и он выступает против такой отсрочки", - отметил адвокат Манафорта Кевин Даунинг.

Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам - в Александрии и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Если Манафорт будет признан виновным по всем пунктам обвинения, то ему теоретически грозит около 270 лет тюремного заключения, однако спецпрокурор просит приговорить его к лишению свободы сроком до пяти лет. 

В Колумбии экс-помощника Трампа обвиняют в "сговоре против США", "отмывании" более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 годы.

Экс-помощник Трампа с момента предъявления ему 30 октября прошлого года обвинений в рамках расследования, проводимого Мюллером в связи с приписываемым России вмешательством в выборы в США в 2016 году, находился под домашним арестом. Однако судья из округа Колумбия Эми Джексон приняла решение поместить 15 июня Манафорта под стражу, пойдя навстречу спецпрокурору, утверждающему, что у него есть доказательства попыток ответчика оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу. Он находится сейчас в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Пола Манафорта Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
2
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
3
Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35
4
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
5
Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев
6
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!