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Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35

Международная панорама
7 июля, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Министр обороны Италии Элизабетта Трента заявила, что в ведомстве сейчас решают, как поступить с действующими контрактами

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Истребитель пятого поколения F-35

Истребитель пятого поколения F-35

© Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney

ТАСС, 7 июля. Италия больше не собирается закупать истребители F-35 производства корпорации Lockheed Martin и рассматривает вопрос о сокращении нынешнего заказа. Об этом в пятницу заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента, сообщает агентство Reuters.

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"Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, как поступить с действующими контрактами по закупкам", - заявила она в ходе интервью частному телеканалу La7.

Трента является представителем антисистемного "Движения "5 звезд". Как отмечает агентство, партия подвергала критике заказ Италии, предусматривающий закупку 90 истребителей, считая, что эти деньги следует направить на рост благосостояния граждан и восстановление экономики.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

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