NYT: адвокаты Трампа поставили новые условия его возможной беседы с Мюллером

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа выдвинули новые условия относительно его возможной беседы со спецпрокурором Робертом Мюллером, курирующим расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналистам газеты The New York Times, опубликованном в пятницу.

Лидер США, по словам Джулиани, согласится ответить на вопросы Мюллера, если тот докажет, что президент совершил преступление и его показания необходимы для завершения разбирательства. "Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность", - приводит издание слова адвоката.

Джулиани констатировал, что "такова новая позиция". Он отметил, что предыдущие адвокаты Трампа, которые сейчас по большей части уже не представляют интересы президента США, вероятно, согласились бы на беседу их клиента с Мюллером, если бы получили соответствующий запрос.

Джулиани также выразил сомнения в том, что политическим оппонентам Трампа удастся добиться импичмента президента США в связи с разбирательством Мюллера. "Никто не будет рассматривать возможность импичмента, если общественность будет считать, что это несправедливое расследование, вот почему общественное мнение так важно", - отметил адвокат. Он также выразил уверенность в том, что в настоящее время мнение общественности меняется в том направлении, которое является благоприятным для Трампа.

По оценке издания, заявления Джулиани свидетельствуют о том, что команда юристов президента США все меньше настроена на взаимодействие со следователями. Как констатируется в материале, с точки зрения адвокатов американского лидера, вероятность его беседы с Мюллером снизилась.

О возможности встречи Трампа и Мюллера

Трамп и его адвокаты ранее неоднократно меняли свою позицию относительно возможности данной встречи. Так, в мае Трамп заявил, что был бы готов ответить на вопросы Мюллера в том случае, если тот будет относиться к нему справедливо. Президент США подчеркнул, что "не стал принимать во внимание [рекомендации] своих адвокатов", если бы считал, что расследование Мюллера "является справедливым".

В конце апреля The New York Times опубликовала список из более чем 40 вопросов, которые спецпрокурор хотел бы задать президенту США. Они касались широкого круга тем. В их числе целый ряд шагов, сделанных окружением Трампа во время предвыборной гонки и после инаугурации. Спецпрокурора также интересовала деятельность Трампа в сфере бизнеса.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.