На Украине закрыли телепередачу, в которой Тимошенко обвинила Порошенко в войне в Донбассе

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) закрыла телепередачу, в которой лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в эскалации войны в Донбассе.

"Телепередача на канале "UA: Первый", в эфире которой Юлия Тимошенко обвинила президента якобы желании развязать "большую войну" в Донбассе, будет закрыта на фоне неоднократных нарушений стандартов", - заявила НОТУ.

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Компания утверждает, что телепрограмма "Доброе утро, страна!", в эфире которой выступала Тимошенко, - это собственный продукт ООО "Эра-Медиа", который выходит на первом канале по договору между двумя компаниями. При этом, как отмечает НОТУ, договор не позволяет ей вмешиваться в "творческий процесс" команды "Эры", в связи с чем "не согласовывались приглашение для интервью Тимошенко и выбор тем для обсуждения".

Как утверждает общественная телерадиокомпания, она неоднократно фиксировала нарушение стандартов в контенте "Эры": "манипуляции фактами, подачу собственных мнений как фактов, безосновательные обобщения, неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии ненадлежащего качества" и др.

По данным НОТУ, "Эру" предупредили о прекращении договора о создании программы "Доброе утро, страна" с 10 июля 2018 года.

5 июля Тимошенко заявила, что Порошенко якобы вынашивает "крайне опасный план" по срыву выборов президента путем эскалации войны в Донбассе и введения в стране военного положения. Она сообщила о желании главы государства развязать в Донбассе "большую войну".