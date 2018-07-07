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Закон "О национальной безопасности Украины" вступит в силу 8 июля

Международная панорама
7 июля, 11:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, июля. /ТАСС

Документ регулирует основы и принципы политики в сфере безопасности и обороны с учетом курса страны на членство в ЕС и НАТО

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КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Закон "О национальной безопасности Украины", подтверждающий курс страны в НАТО и Европейский союз, опубликован в субботу в парламентской газете "Голос Украины". Он вступает в силу со следующего дня после публикации, за исключением отдельных статей.

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Документ определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью - "определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирования структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны". Закон регулирует основы и принципы государственной политики в этой сфере с учетом членства в ЕС и НАТО.

Документ, в частности, предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначать на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.

Генеральный штаб становится главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны. Начальника Генштаба будет назначать и увольнять президент по представлению министра обороны. При этом министра обороны и его заместителей планируется назначать из числа гражданских. Сейчас практически все должности в Минобороны занимают военные.

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