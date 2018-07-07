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СМИ: исполнители теракта в Барселоне хотели использовать для атаки грузовик со взрывчаткой

Международная панорама
7 июля, 12:23 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 7, июля. /ТАСС

При этом члены ячейки не смогли арендовать транспортное средство из-за отсутствия у них водительских прав нужной категории

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МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Террористическая ячейка, устроившая атаку в Каталонии 17 августа 2017 года, изначально планировала совершить нападение с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

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По ее информации, исполнители теракта решили арендовать грузовик, однако когда пришли за ним 16 августа, оказалось, что для управления транспортным средством необходимы водительские права категории C, а не B, которые были у членов ячейки. Тогда террористы решили взять на прокат фургон, с помощью которого на следующий день устроили атаку в Барселоне.

Изменил план организаторов теракта взрыв в доме в Альканаре в ночь с 16 на 17 августа, где террористы производили самодельную взрывчатку, которую собирались использовать для своей атаки. Члены ячейки намеревались заполнить грузовик баллонами с бутаном, которые складировали на протяжении месяцев в Альканаре, а также взрывчаткой.

За несколько дней до нападения террористы вели поиск в интернете мест, где можно было бы устроить атаку. В частности, по версии газеты, они просматривали в сети наиболее популярные дискотеки, следующий матчи футбольного клуба "Барселона" на стадионе "Камп ноу", собор Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства) в Барселоне. Правоохранительные органы не исключают, что после атак, которые ячейка хотела устроить в Каталонии, затем ее члены могли попытаться атаковать Эйфелеву башню.

Но, прежде чем отправиться в Париж, террористы собирались совершить и другие нападения в Барселоне. Среди обломков после взрыва в доме в Альканаре удалось обнаружить подобие самодельных гранат, а также карту памяти. Стражи порядка установили, что за несколько дней до теракта в Испании члены ячейки побывали во Франции. Кроме того, правоохранители считают, что террористы дважды за одну поездку посетили Эйфелеву башню.

17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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