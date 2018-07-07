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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

Международная панорама
7 июля, 12:34 дата обновления: 7 июля, 14:10 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 7, июля. /ТАСС

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул важность сохранения динамики в переговорах по урегулированию карабахского конфликта

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ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Договоренность о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова по вопросу урегулирования карабахского конфликта уже достигнута. Об этом в пятницу вечером в эфире армянского телеканала Shant заявил сам глава МИД Армении.

"Для нас очень важно сохранить динамичность в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана", - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Мнацаканян также назвал минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху лучшим форматом для переговоров по этому вопросу.

"Очень важно то, что сопредседатели минской группы ОБСЕ действуют сплоченно. Все три страны (сопредседатели группы Россия, США и Франция - прим. ТАСС) представлены в регионе, имеют все необходимые политические и дипломатические инструменты и работают вместе. Все это дает нам уверенность, что этот формат является лучшим для переговорного процесса по карабахской проблеме", - сказал он.

Министр добавил, что "Армения продолжит работать для мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией. В состав группы также входят Азербайджан и Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Португалия, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Турция.

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