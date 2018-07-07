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СМИ: сирийская армия взяла под контроль границу с Иорданией

Международная панорама
7 июля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В командовании ВС Сирии заявили, что военные обеспечат безопасность движения по шоссе Дамаск - Амман через контрольно-пропускной пункт "Насиб"

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ТАСС, 7 июля. Сирийские войска "взяли под свой контроль границу с Иорданией и приступили к уничтожению незаконных погранпереходов, созданных бандформированиями". Об этом заявил в субботу телеканалу Al Ekhbariya представитель командования ВС республики.

По его словам, военнослужащие обеспечат безопасность движения по шоссе Дамаск - Амман через контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе с Иорданией, который в пятницу перешел в руки сирийских властей.

Боевики захватили КПП "Насиб" в 2012 году, это нарушило транспортное сообщение между двумя соседними государствами. По стратегическому шоссе Дамаск - Амман перемещались грузы из средиземноморских портов Ливана и Сирии в Иорданию и нефтедобывающие страны Персидского залива.

Правительство Сирии в пятницу достигло соглашения с вооруженной оппозицией о восстановлении контроля властей над южной провинцией Дераа. Как сообщило агентство SANA, договоренности предусматривают, что "государственные учреждения возобновят свою работу во всех городах и населенных пунктах провинции после вывода оттуда бандформирований".

Оппозиционные группировки начали в пятницу сдавать тяжелые и средние вооружения. Бывшим боевикам предоставлена возможность урегулировать свой статус и пройти проверку в правоохранительных органах республики. Те из них, кто откажется сложить оружие, смогут покинуть провинцию и направиться с семьей в Идлиб на север Сирии. Будут также обеспечены условия для безопасного возвращения всех мирных жителей в покинутые ими населенные пункты на юге Сирии.

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