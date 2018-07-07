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Угроза для жителей Эймсбери и Солсбери сохраняется на низком уровне

Международная панорама
7 июля, 15:06 дата обновления: 7 июля, 15:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, июля. /ТАСС

При этом представители британских властей рекомендуют гражданам не поднимать никаких посторонних предметов

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ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Угроза для жителей Эймсбери и Солсбери сохраняется на низком уровне после отравления двух подданных нервно-паралитическим веществом. Об этом в пятницу сообщил директор правительственной службы Public Health England Пол Косфорд, чья организация осуществляет контроль в сфере охраны здоровья населения.

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"Учитывая небольшое число пострадавших, угроза для населения сохраняется на низком уровне. Мы будем повергать эту оценку постоянному анализу по мере поступления дополнительной информации. Поскольку нет непосредственной угрозы здоровью людей, которые могли находиться в любом из мест, обозначенных полицией, в качестве меры предосторожности является разумным стирать свою одежду и мыть личные вещи. Мы также советуем людям не поднимать никаких посторонних предметов", - сказал он.

Полицией были определены пять мест в Солсбери и Эймсбери, которые потенциально могут представлять опасность для людей. Одно из них - парк Куин-Элизабет гарденс в Солсбери, где, как полагается, пострадавшая пара могла найти отравленный предмет. В этом же городе в список потенциально опасных мест полиция занесла общежитие для бездомных, в котором проживала 44-летняя Дон Стерджес, которая была госпитализирована в критическом состоянии 30 июня вместе со своим 45-летним спутником Чарльзом Роули. Пара перед ухудшением своего самочувствия находилась в квартире Роули в Эймсбери, перед этим посетив местную аптеку и окрестности баптистской церкви.

Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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