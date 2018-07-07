Помпео заявил о приверженности Ким Чен Ына сингапурским договоренностям

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу по итогам переговоров в Пхеньяне, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему привержен договоренностям, достигнутым в Сингапуре на саммите с президентом Дональдом Трампом.

"Мы обсудили [с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем], как нам добиться реализации договоренностей, достигнутых между председателем [Государственного совета КНДР] Ким Чен Ыном и президентом Трампом, а именно - полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов. "Никто не отступил от этих договоренностей. Председатель Ким Чен Ын по-прежнему привержен [договоренностям], - добавил Помпео. Его высказывания приводит пресс-пул Госдепартамента.

С самим лидером КНДР госсекретарь не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в Пхеньян - в апреле и мае, когда шла подготовительная работа к саммиту в Сингапуре, прошедшему 12 июня.

По словам Помпео, у него состоялись "продуктивные переговоры" с Ким Ён Чхолем. "Обсуждаемые вопросы - сложные, но мы добились прогресса почти по всем основным пунктам [повестки дня], по некоторым еще предстоит проделать определенную работу, - отметил госсекретарь. - Мы проложили путь для дальнейших переговоров на рабочем уровне и продолжим наши обсуждения".

Как указал Помпео, стороны конкретно договорились провести 12 июля встречу на рабочем уровне с участием представителей Пентагона в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, чтобы "запустить процесс" передачи останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, "достигнут прогресс" в обсуждении вопросов демонтажа полигона КНДР, где проводятся испытания ракетных двигателей.

Трамп и Ким Чен Ын подписали в Сингапуре совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Но никаких сроков не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Глава Белого дома поручил возглавлять эти переговоры Помпео. Из Пхеньяна госсекретарь направился в Токио, где у него пройдут трехсторонние консультации с главами МИД Японии и Южной Кореи.