КНДР выразила сожаление в связи с позицией США на переговорах

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. КНДР выражает крайнее сожаление в связи с позицией США на американо-северокорейских переговорах. Об этом в субботу сообщило министерство иностранных дел КНДР.

"[Позиция] выражает крайнее сожаление", - цитирует внешнеполитическое ведомство агентство ЦТАК. Отмечается, что КНДР выступила за расширение обменов между двумя государствами и объявление о прекращении состояния войны на Корейском полуострове, в то время как США на прошедших в Пхеньяне переговорах с участием госсекретаря Майкла Помпео в одностороннем порядке настаивали на полной денуклеаризации. "Такая позиция вызывает опасную ситуацию, при которой [решимость КНДР на денуклеаризацию] может пошатнуться", - подчеркивается в комментарии МИД КНДР.

"Кратчайший путь [к денуклеаризации Корейского полуострова] - поэтапные и основанные на обоюдных действиях шаги", - также подчеркивается в заявлении МИД КНДР.

Ранее в субботу госсекретарь США Майкл Помпео завершил официальный двухдневный визит в Пхеньян, где у него прошли переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. По их итогам Помпео выразил уверенность в том, что сторонам удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам.