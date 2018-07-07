Брата и племянницу экс-президента Армении Сержа Саргсяна объявили в розыск

ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества, объявлены в розыск. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Специальной следственной службы республики.

"Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

29 июня следственное управление Комитета государственных доходов республики провело обыск в доме Нарека Саргсяна. В результате следователи нашли документы на банковский вклад в $6,8 млн на имя Левона и Ани Саргсян.

Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года он является послом по особым поручениям. Этот статус предполагает, что он должен был представить упомянутую сумму в своих декларациях.