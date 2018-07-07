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В МИД КНДР заявили, что пока еще доверяют Трампу

Международная панорама
7 июля, 17:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал через госсекретаря США Майка Помпео письмо для американского лидера

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. КНДР пока еще доверяет президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в сообщении МИД КНДР, опубликованном в субботу.

"Мы пока еще ценим доверие, которое у нас есть к президенту [Дональду] Трампу", - цитирует сообщение агентство ЦТАК.

Также сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу письмо. Письмо было отдано госсекретарю США Майклу Помпео, который в течение двух дней вел в Пхеньяне переговоры, главной темой которых стала денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее в субботу госсекретарь США Майкл Помпео завершил официальный двухдневный визит в Пхеньян, где у него прошли переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. По их итогам Помпео выразил уверенность в том, что сторонам удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам. Пхеньян, в то же время, остался недовольным позицией Вашингтона на этих переговорах, которые в одностороннем порядке настаивали на полной денуклеаризации КНДР.

Сейчас Помпео уже находится в Токио, где в воскресенье у него состоятся трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.

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Персоны
Коно, Таро Ким Чен Ын Хван Гё Ан Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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