Британский полицейский обратился в больницу с подозрением на отравление

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Офицер британской полиции обратился в больницу города Суиндон с подозрением на симптомы отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба местной полиции, распространившая заявление окружной больницы в Солсбери.

"Офицер полиции посетил этим вечером Great Western Hospital для получения медицинской консультации в связи с инцидентом в Эймсбери. В настоящее время он переводится в окружную больницу Солсбери, где есть возможность провести соответствующее специализированное обследование", - сказал представитель больницы в Солсбери.

По данным газеты Daily Star, у отделения неотложной помощи больницы Great Western Hospital дежурят полицейские, часть лечебного учреждения закрыта для пациентов.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в Солсбери в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.