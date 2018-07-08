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Сенатор Джонсон заявил, что санкции США против России не работают

Международная панорама
8 июля, 0:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июля. /ТАСС

Рон Джонсон дал понять, что не выступает за полную отмену санкций против Москвы, а лишь предлагает их пересмотреть

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ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Экономические санкции, введенные Соединенными Штатами против России, "не работают". Об этом заявил в обнародованном в субботу интервью газете The Washington Examiner председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон. Он входил в состав делегации американских законодателей-республиканцев, посетивших Санкт-Петербург и Москву с 30 июня по 5 июля.

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"Совсем не похоже, чтобы они [санкции] оказали какой-то реальный экономический эффект", - поделился Джонсон с изданием своими впечатлениями от поездки. "Вы их вводите, а потом никто не пытается проанализировать: "А работают ли они [санкции]?" Только находясь под сильным давлением, можно признать, что санкции против России работают", - добавил он.

В то же время сенатор дал ясно понять, что не выступает за полную отмену санкций против Москвы, а лишь предлагает их пересмотреть, сделать "более избирательными", что, по его словам, позволит Вашингтону "не настроить против себя российский народ". "У меня такое ощущение, что адресные санкции против олигархов, против членов правительства будут "кусаться" и, возможно, станут наилучшим шансом повлиять на их поведение", - заметил Джонсон.

Он подчеркнул, что сейчас, после поездки, он попытается найти пути выстраивания доверительных отношений между двумя странами. "Россия хочет восстановить сферы своего влияния, которое у них было во времена Советского Союза. И если вы не хотите, чтобы это произошло, вам нужно решительно давать отпор. Однако это не значит, что мы должны быть врагами", - считает сенатор.

Как указал Джонсон, его тревожит то, что Конгресс "чрезмерно отреагировал" на приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, одобрив летом прошлого года законопроект "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который обязал администрацию президента Дональда Трампа ввести карательные меры. "Мы сделали из мухи слона, утверждая, что это - самая большая угроза демократии. Нам нужно честно оценить, что на самом деле произошло, как это отразилось, и какое воздействие оказывают наши санкции - позитивное или негативное", - сказал сенатор.

В состав делегации также входили сенаторы Ричард Шелби, Джон Кеннеди, Джон Хувэн, Джон Тун, Джерри Моран, Стив Дэйнес и член Палаты представителей Кей Грэйнджер. В Москве они встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями обеих палат российского парламента. Визит проходил на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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Санкции в отношении России Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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