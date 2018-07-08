Трамп заявил, что в США упало доверие к расследованию "дела о сговоре с РФ"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что доверие американской общественности к проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером расследованию приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году существенно снизилось.

"Общественное мнение повернулось против одиозной охоты на ведьм и "специального" прокурора, потому что общественность понимает, что не было никакого сговора с Россией (это так нелепо)", - написал он в своем Twitter.

Как показали обнародованные 22 июня данные опроса, проведенного социологической службой SSRS, рейтинг доверия американцев к расследованию Мюллера опустился с 47% в январе до 41% в июне. Сам спецпрокурор тоже не пользуется популярностью у американцев: лишь треть респондентов положительно отозвалась о нем.

Мюллер с мая 2017 года пытается выявить, вступал ли кто- то из избирательного штаба Трампа в неправомерные контакты с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Трамп и его помощники неоднократно отвергали все такие подозрения. Глава Белого дома называет это примером "политической охоты на ведьм". Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.