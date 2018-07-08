В полиции заявили, что здоровье британского полицейского не вызывает тревоги

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Здоровье офицера британской полиции, который пожаловался на симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, не вызывает опасений. Об этом в субботу сообщила пресс-служба полиции графства Уилтшир.

"Офицер полиции, обратившийся за медицинской помощью в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, прошел обследование, и его здоровью ничего не угрожает", - говорится в распространенном сообщении.

Окружная больница в Солсбери ранее информировала о том, что британский полицейский посетил в субботу больницу Great Western Hospital для получения медицинской консультации в связи с инцидентом в Эймсбери. Позднее он был переведен в окружную больницу Солсбери, где была возможность провести соответствующее специализированное обследование. В лечебном учреждении также отметили, что некоторые люди обращались с жалобами на здоровье в лечебное учреждение после инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом, однако никому из них не понадобилось лечение.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в Солсбери в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.