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AP: в штате Нью-Йорк арестован мужчина, угрожавший убить сторонников Трампа

Международная панорама
8 июля, 3:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Также Мартин Астроф заявил о желании убивать сторонников республиканца Ли Зельдина

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Житель штата Нью-Йорк арестован после того, как угрожал убить сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АР).

По его данным, 75-летний Мартин Астроф был задержан у своего дома в городе Несконсет после того, как выступил с угрозами в адрес сторонников Трампа и поддерживающего президента члена Палаты представителей Конгресса США от одного из округов Нью-Йорка республиканца Ли Зельдина.

Как отмечает АР, Астроф вступил в перепалку с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена в округе Саффолк. Мужчина заявил о желании убивать сторонников Трампа и Зельдина, после чего чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.

Астрофу предъявлены обвинения в распространении угроз террористического характера и безрассудном поведении, ставящем под угрозу жизни других людей. Он помещен под стражу в ожидании суда.

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