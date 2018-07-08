AP: в штате Нью-Йорк арестован мужчина, угрожавший убить сторонников Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Житель штата Нью-Йорк арестован после того, как угрожал убить сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АР).

По его данным, 75-летний Мартин Астроф был задержан у своего дома в городе Несконсет после того, как выступил с угрозами в адрес сторонников Трампа и поддерживающего президента члена Палаты представителей Конгресса США от одного из округов Нью-Йорка республиканца Ли Зельдина.

Как отмечает АР, Астроф вступил в перепалку с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена в округе Саффолк. Мужчина заявил о желании убивать сторонников Трампа и Зельдина, после чего чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.

Астрофу предъявлены обвинения в распространении угроз террористического характера и безрассудном поведении, ставящем под угрозу жизни других людей. Он помещен под стражу в ожидании суда.