Абэ: Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Япония вместе с США хочет решить проблемы национальной и регионально безопасности, связанные с КНДР. Об этом в воскресенье на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Ракетно-ядерная программа Северной Кореи, проблема похищенных японских граждан, национальная и региональная безопасность и стабильность - все это очень важные вопросы. И мы хотим их решить при тесном японско-американском сотрудничестве", - подчеркнул он.

Помпео прибыл в Японию, где у него в воскресенье состоятся трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи. До этого госсекретарь США два дня провел в Пхеньяне, где обсуждал с северокорейским руководством проблему денуклеаризации КНДР.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали 12 июня в Сингапуре совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Глава Белого дома поручил возглавлять эти переговоры Помпео.

Госсекретарь в пятницу и субботу вел переговоры в Пхеньяне с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С Ким Чен Ыном на этот раз он не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР - в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре.