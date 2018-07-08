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Абэ: Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР

Международная панорама
8 июля, 4:49 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, июля. /ТАСС

Как заявил японский премьер, Токио также хотел бы при тесном сотрудничестве с Вашингтоном решить проблему похищенных японских граждан

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ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Япония вместе с США хочет решить проблемы национальной и регионально безопасности, связанные с КНДР. Об этом в воскресенье на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Ракетно-ядерная программа Северной Кореи, проблема похищенных японских граждан, национальная и региональная безопасность и стабильность - все это очень важные вопросы. И мы хотим их решить при тесном японско-американском сотрудничестве", - подчеркнул он.

Помпео прибыл в Японию, где у него в воскресенье состоятся трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи. До этого госсекретарь США два дня провел в Пхеньяне, где обсуждал с северокорейским руководством проблему денуклеаризации КНДР.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали 12 июня в Сингапуре совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Глава Белого дома поручил возглавлять эти переговоры Помпео.

Госсекретарь в пятницу и субботу вел переговоры в Пхеньяне с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С Ким Чен Ыном на этот раз он не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР - в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре.

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Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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США КНДР Япония Республика Корея
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Ситуация на Корейском полуострове
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