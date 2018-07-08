Помпео: США обсуждают с КНДР проблему похищенных японских граждан

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Тема японских граждан, похищенных северокорейской разведкой, поднимается на переговорах между США и КНДР. Об этом в воскресенье на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы обсуждаем широкий круг проблем, включая вопрос похищенных японских граждан", - подчеркнул госсекретарь США. По его словам, затрагивался этот вопрос и в ходе его последнего визита в Пхеньян, который завершился накануне.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.