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Помпео: США обсуждают с КНДР проблему похищенных японских граждан

Международная панорама
8 июля, 5:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, июля. /ТАСС

Пхеньян в 2002 году признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину, остальные были объявлены умершими

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ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Тема японских граждан, похищенных северокорейской разведкой, поднимается на переговорах между США и КНДР. Об этом в воскресенье на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Мы обсуждаем широкий круг проблем, включая вопрос похищенных японских граждан", - подчеркнул госсекретарь США. По его словам, затрагивался этот вопрос и в ходе его последнего визита в Пхеньян, который завершился накануне.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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Персоны
Абэ, Синдзо Помпео, Майкл (Майк)
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