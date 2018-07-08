Глава МИД Японии: Токио и Сеул поддерживают США в их политике по КНДР

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Япония и Южная Корея всецело поддерживают США в их политике по КНДР. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи заявил глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно.

"Я и министр Кан [Гён Хва] всецело поддерживаем политику, направленную на осуществление полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, которую осуществляют США и госсекретарь [Майкл] Помпео в отношении Северной Кореи", - сказал он. Таро Коно также подчеркнул, что США, Япония и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество, направленное на решение всех проблем, связанных с КНДР.

Коно добавил, что Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать Пхеньяну сохранение его политического режима.

"Сегодня мы подтвердили, что готовы гарантировать Северной Корее сохранность ее режима", - отметил он. В то же время Коно подчеркнул, что для этого КНДР должна провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию.

В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.