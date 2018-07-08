МИД Республики Корея: Токио и Сеул позитивно оценивают процесс переговоров США и КНДР

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Южная Корея и Япония позитивно оценивают переговорный процесс между США и КНДР. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи заявила глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва.

"Госсекретарь [Майкл] Помпео подробно рассказал нам о своих переговорах в Пхеньяне. И у нас сложилось позитивное впечатление о том, как идут эти переговоры", - сказала она. Кан Гён Хва также подчеркнула, что Южная Корея готова сделать все необходимое для того, чтобы диалог между США и КНДР продолжался и развивался.

В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.