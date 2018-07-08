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МИД Республики Корея: Токио и Сеул позитивно оценивают процесс переговоров США и КНДР

Международная панорама
8 июля, 6:09 дата обновления: 8 июля, 6:13 UTC+3

Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва отметила, что госсекретарь США Майкл Помпео подробно рассказал о своих переговорах в Пхеньяне

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ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Южная Корея и Япония позитивно оценивают переговорный процесс между США и КНДР. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи заявила глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва.

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"Госсекретарь [Майкл] Помпео подробно рассказал нам о своих переговорах в Пхеньяне. И у нас сложилось позитивное впечатление о том, как идут эти переговоры", - сказала она. Кан Гён Хва также подчеркнула, что Южная Корея готова сделать все необходимое для того, чтобы диалог между США и КНДР продолжался и развивался.

В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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