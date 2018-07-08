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Главы МИД Японии и Южной Кореи: денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной

Международная панорама
8 июля, 6:30 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, июля. /ТАСС

Глава внешнеполитического южнокорейского ведомства Кан Гён Хва заявила о необходимости работать над полной денуклеаризацией Пхеньяна

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ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной, вне зависимости от того, какие формулировки используются в ходе переговорного процесса с Пхеньяном. Такое общее мнение по итогам трехсторонних переговоров высказали госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи.

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"Вне зависимости от формулировок, мы будем работать над полной денуклеаризацией Северной Кореи - это включает в себя и полное уничтожение ядерного вооружения", - подчеркнула глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, а глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно и госсекретарь США Майкл Помпео полностью согласились с этим утверждением.

В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.

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Персоны
Коно, Таро Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
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