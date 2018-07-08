Главы МИД Японии и Южной Кореи: денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной, вне зависимости от того, какие формулировки используются в ходе переговорного процесса с Пхеньяном. Такое общее мнение по итогам трехсторонних переговоров высказали госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи.

"Вне зависимости от формулировок, мы будем работать над полной денуклеаризацией Северной Кореи - это включает в себя и полное уничтожение ядерного вооружения", - подчеркнула глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, а глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно и госсекретарь США Майкл Помпео полностью согласились с этим утверждением.

В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.