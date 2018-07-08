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В Чикаго прошла демонстрация за ужесточение контроля над оборотом оружия

Международная панорама
8 июля, 11:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Сотни жителей маршем прошли по одной из автотрасс города

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Сотни демонстрантов, выступающих за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США, приняли участие в субботу в масштабной акции протеста, частично перекрыв одно из автомобильных шоссе в Чикаго (штат Иллинойс).

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Как сообщила телекомпания CNN, протестующие маршем прошли по одной из автотрасс города. Изначально полиция заявляла, что все, кто попытается заблокировать трассу, будут задержаны. Однако впоследствии власти все же разрешили провести акцию. Беспорядков и серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Демонстранты заявили, что своей акцией они желают, в частности, добиться внимания общественности и правоохранительных органов к серьезной ситуации, сложившейся в Чикаго, где каждый год от огнестрельного оружия гибнут сотни человек. Протестующие выступают в том числе за ужесточение законов, контролирующих оборот оружия.

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Стреляющая Америка

Чикаго является одним из самых криминальных городов США. По данным полиции мегаполиса, за первую половину текущего года в городе произошло более 1,1 тыс. случаев стрельбы и более 250 убийств. Как отмечает агентство Associated Press, подавляющее большинство преступлений совершается в районах, в которых проживают преимущественно темнокожие граждане с низким уровнем дохода.

В США в последнее время участились случаи, при которых люди открывали огонь из огнестрельного оружия по ни в чем не повинным гражданам. Одним из последних резонансных происшествий такого рода стал массовый расстрел в американском Паркленде (штат Флорида) 14 февраля. В тот день бывший ученик одной из городских школ открыл огонь по учащимся и преподавателям, убив в общей сложности 17 человек и ранив еще 14. В конце июня американец открыл стрельбу в редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять журналистов.

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