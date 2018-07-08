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В ООН утверждают, что почти все сирийцы покинули зону КПП на границе с Иорданией

Международная панорама
8 июля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Около 60 тыс. сирийцев находятся у пункта перехода границы "Насиб-Джабер"

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ТАСС, 8 июля. Практически все сирийские перемещенные лица у пункта перехода границы с Иорданией "Насиб-Джабер" вернулись в Сирию. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в воскресенье Гуманитарный координатор ООН в Иордании Андерс Педерсен.

В четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что более 320 тыс. сирийцев стали перемещенными лицами на юго-западе Сирии, где идут бои, а в целом опасность грозит 750 тыс. жителей в этом районе. Он также отметил, что из 320 тыс. сирийцев 60 тыс. находятся у пункта перехода границы "Насиб-Джабер".

В субботу представитель командования ВС Сирии заявил телеканалу "Аль-Ихбария", что сирийские войска "взяли под свой контроль границу с Иорданией и приступили к уничтожению незаконных погранпереходов, созданных бандформированиями". По его словам, военнослужащие обеспечат безопасность движения по шоссе Дамаск - Амман через контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе с Иорданией, который в пятницу перешел в руки сирийских властей.

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