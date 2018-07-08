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Лондон не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери

Международная панорама
8 июля, 13:28 дата обновления: 8 июля, 14:20 UTC+3

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид добавил, что в ведомстве не хотят делать "поспешных выводов"

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© EPA-EFE/RICK FINDLER

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Великобритания не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом с отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.

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Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

"В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов", - заявил глава МВД в ответ на соответствующий вопрос журналистов во время визита в Эймсбери.

Джавид напомнил, что научные эксперты определили, что пострадавшие из этого города отравилась "тем же самым веществом, которое было применено еще в марте" против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом министр отметил, что за мартовским отравлением в Солсбери стоит Россия. "Возвращаясь к марту, мы знаем, что это сделали россияне, мы знаем, что это был варварский и бесчеловечный акт со стороны российского государства. Однако в отношении этого конкретного инцидента [в Эймсбери] нам необходимо иметь больше информации и позволить полиции заниматься своей работой", - добавил министр.

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Джавид также добавил, что пострадавшая в Эймсбери пара не посещала мест, подвергнутых обеззараживанию после инцидента в соседнем городе Солсбери. "На данный момент нет никаких свидетельств тому, что двое человек, пострадавших в этом инциденте [в Эймсбери], посещали какие-либо места, связанные со Скрипалями. Эти места были продезинфицированы и снова открыты для публики", - сказал глава МВД. Он также добавил, что медицинские эксперты пришли к выводу, что угроза для общественного здоровья остается низкой.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери Санкции в отношении России
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