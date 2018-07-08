В Хельсинки собирают подписи под инициативой о переименовании улицы в честь Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 8 июля. /ТАСС/. Жители Финляндии, объединившиеся в инициативную группу Helsinki Loves Trump, начали сбор подписей под петицией о переименовании одной из улиц в Хельсинки в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Iltalehti.

Улица Атенеуминкуя, находящая рядом с одним из главных музеев города "Атенеум", считают активисты, должна называться Trump Street.

Руководитель группы Маркус Бундерс рассказал, что кампания была начата специально перед встречей в Хельсинки Трампа и президента РФ Владимира Путина. По его словам, активисты верят, что после переговоров последует разрядка напряженности, как в 1975 году, когда в Хельсинки прошло Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и было положено начало деятельности ОБСЕ.

Бундерс уточнил, что почтить это событие инициаторы сбора подписей и хотят переименованием улицы. Он уверен, что это могло бы в будущем положительно повлиять и на туризм, а выбор местоположения улицы объяснил тем, что она в городе "самая центральная и оживленная". Кроме того, на ней находится бар под названием Wall Street, что хорошо бы сочеталось с Trump Street. При этом Бундерс допускает появление такой улицы и в каком-нибудь другом районе Хельсинки.

Пока инициативу подписали только 10 человек. Для того, чтобы ее рассмотрели городские власти, нужно набрать минимум 2% подписей горожан - в данном случае порядка 12 тыс. При этом, согласно опубликованным газетой сведениям, только 6% финнов относятся к президенту США положительно. Между тем участники Helsinki Loves Trump серьезно готовятся к его визиту и, в частности, намерены встречать его в аэропорту, когда он прибудет в финскую столицу 15 июля.

Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.